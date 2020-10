LdC : l'arbitre d'Olympiakos - OM est connu

Un évènement attendu depuis longtemps par tous les fans Olympiens. Ce mercredi, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions avec un déplacement chez l'Olympiakos. Un match en Grèce qui pourrait bien se jouer sans Duje Caleta-Car et Dario Benedetto.

Et pour leur grand retour en C1, les hommes d'Andre Villas-Boas seront arbitrés par Daniele Orsato, au sifflet lors de la dernière finale entre le Bayern Munich et le PSG. L'Italien dirigera ainsi son 32e match de la plus grande compétition européenne après avoir déjà dirigé 230 rencontres de Serie A.