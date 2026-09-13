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Manchester City : le carton rouge polémique de Phil Foden contre Manchester United

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Phil Foden @Maxppp
Man United 0-1 Man City

Ce dimanche, le derby de Manchester avait lieu à Old Trafford et s’annonçait déjà explosif. Après un premier quart d’heure hâché avec beaucoup de fautes des deux côtés, le match a basculé à la 23e minute de jeu. Après un accrochage litigieux avec Bruno Fernandes près de la ligne de touche, l’international anglais a totalement perdu son sang-froid en répondant à la faute du Portugais par un coup dans le bas-ventre.

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Un geste d’humeur inacceptable sous les yeux de Michael Oliver, qui n’a pas hésité à brandir le carton rouge, compliquant considérablement la tâche des Cityzens. Après visionnage des ralentis, on peut clairement voir Bruno Fernandes mettre en premier un petit coup de pied dans le dos de son adversaire. Il n’a finalement écopé d’aucune sanction.

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