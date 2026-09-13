Manchester City : le carton rouge polémique de Phil Foden contre Manchester United

Ce dimanche, le derby de Manchester avait lieu à Old Trafford et s’annonçait déjà explosif. Après un premier quart d’heure hâché avec beaucoup de fautes des deux côtés, le match a basculé à la 23e minute de jeu. Après un accrochage litigieux avec Bruno Fernandes près de la ligne de touche, l’international anglais a totalement perdu son sang-froid en répondant à la faute du Portugais par un coup dans le bas-ventre.

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CARTON ROUGE POUR MAN. CITY ET FODEN 🚨🤯



Gros tournant dès la 23e minute dans ce derby de Manchester ! Les Skyblues se retrouvent à 10 contre 11 à Old Trafford 😬#MUNMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/hcQqZy5Brj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 13, 2026

Un geste d’humeur inacceptable sous les yeux de Michael Oliver, qui n’a pas hésité à brandir le carton rouge, compliquant considérablement la tâche des Cityzens. Après visionnage des ralentis, on peut clairement voir Bruno Fernandes mettre en premier un petit coup de pied dans le dos de son adversaire. Il n’a finalement écopé d’aucune sanction.