La presse marocaine monte au créneau après le sacre inattendu du Maroc

La presse marocaine s’est réveillée dans un mélange de surprise contenue et de prudence éditoriale au lendemain d’une décision qui a bouleversé l’histoire récente de la CAN 2025. Tout est reparti de cette finale irrespirable entre le Sénégal et le Maroc, marquée par un penalty contesté dans les dernières secondes, une interruption du match et un scénario renversant conclu par une victoire sénégalaise après prolongation. Un épilogue que beaucoup pensaient définitif, jusqu’à ce que la Confédération africaine de football tranche deux mois plus tard en faveur du Maroc en sanctionnant le Sénégal d’un forfait et en homologuant une victoire sur le score de trois à zéro. Un retournement aussi spectaculaire qu’inattendu qui a immédiatement replacé cette finale dans une autre dimension, celle des décisions administratives capables de redessiner un palmarès.

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Dans la foulée, la Fédération royale marocaine de football a rapidement pris la parole pour clarifier sa position dans un climat déjà électrique, en adoptant une communication tout aussi mesurée. Dans son communiqué, elle affirme clairement que « sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition », avant de rappeler qu’elle « réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines ». Une manière assumée de replacer le débat sur le terrain du droit plutôt que sur celui de l’émotion, tout en prenant soin d’éviter toute forme de provocation dans un contexte particulièrement sensible.

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La réaction mesurée des journaux marocains

Au réveil ce mercredi, la presse marocaine a choisi une ligne éditoriale globalement mesurée, se contentant pour l’essentiel de relayer les faits sans verser dans un triomphalisme excessif, en laissant parler les textes et les décisions officielles. Le quotidien Al Mountakhab donne le ton avec une formule qui résume à elle seule l’étrangeté du moment en écrivant « Croyez-le ou non… le Maroc est couronné champion d’Afrique ! », avant de détailler longuement les fondements juridiques de la décision et de rappeler que « la Commission d’appel de la Confédération africaine de football a déclaré l’équipe nationale sénégalaise vaincue par forfait ». De son côté, Le 360 Sport adopte une approche très factuelle en annonçant « Urgent. CAN 2025 le Jury d’Appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique » puis en précisant que « l’équipe du Sénégal est donc déclarée forfait pour ce match. La CAF rend justice au Maroc et sauve le football africain de la réédition de comportements anti-jeu». Même retenue du côté de Hespress qui se limite à relayer que « l’équipe nationale sénégalaise avait été déclarée forfait pour la finale » et que « l’équipe nationale marocaine avait donc remporté la victoire sur le score de 3-0 », sans s’aventurer dans des commentaires appuyés. Plus largement, d’autres médias marocains confirment cette tendance à une couverture sobre, presque prudente, qui consiste davantage à exposer les faits qu’à les célébrer ouvertement.

Que pensez-vous de ce sacre du Maroc sur tapis vert, des mois après la finale ? Un scandale absolu C'est le trophée de la honte Une mascarade administrative Logique, c'est le règlement Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«La finale de la CAN 2025 Maroc-Sénégal, l’une des pages les plus sombres de l’histoire du football africain, vient de connaître un nouveau rebondissement. En requalifiant les faits et en appliquant strictement ses règlements, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu une décision lourde de sens: le Sénégal est déclaré forfait, et la victoire est attribuée au Maroc sur tapis vert (3-0). Plus qu’un simple verdict, il s’agit d’un signal fort adressé à l’ensemble du continent», poursuit Le 360 Sport. Surtout si le TAS de Lausanne venait à mettre une clim dans les prochaines semaines. Yabiladi évoque ainsi un « coup de théâtre dans le monde du football africain » et rappelle que la CAF « a attribué la victoire de la finale de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert », tout en soulignant que cette décision intervient « sans rejouer le match », ce qui en dit long sur le caractère particulier de ce sacre. De son côté, Sport7 insiste sur l’argument réglementaire en écrivant que « la Commission d’appel de la CAF considère que le Sénégal s’est retiré et attribue le titre de champion d’Afrique des Nations au Maroc », avant de détailler que « l’équipe nationale sénégalaise est déclarée forfait pour ce match ». À travers ces citations, se dessine une presse qui relaie fidèlement la décision sans véritablement l’enrober, comme si l’essentiel était de s’en tenir à une lecture stricte des faits face à une situation aussi sensible. Du moins pour le moment.