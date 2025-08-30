PL : premier succès in extremis de MU, Tottenham surpris par Bournemouth

Après l’élimination en League Cup en milieu de semaine par Grimsby Town, club de 4e division, Manchester United était toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. On peut même affirmer que Ruben Amorim jouait sa tête lors de la réception de Burnley, un promu, à Old Trafford. Encore une fois rien ne s’est passé comme prévu pour les Red Devils, qui ont pourtant ouvert le score par un but contre son camp de Cullen (27e). Tout s’est compliqué après la reprise puisque Foster a égalisé (55e). Dans la foulée, Mbeumo inscrivait son premier but en championnat pour son nouveau club et pensait offrir une victoire aux siens (57e). Sauf que les Mancuniens sont décidément en manque de confiance.

La suite après cette publicité

Les Clarets ont d’abord vu leur égalisation être refusée par la VAR pour quelques millimètres. Sur les instants suivants, Anthony a bel et bien trompé Bayindir à la suite… d’une touche (66e). La fin de rencontre n’a alors été qu’une attaque-défense en faveur des Red Devils. Les occasions ont défilé (plus de 25 tentatives pour 6 cadrées) jusqu’à cet accrochage à l’entrée de la surface sur lequel l’arbitre a longtemps semblé hésiter, même à la vidéo. Il a finalement accordé le penalty que Bruno Fernandes a transformé malgré la pression (90e+7). MU l’emporte in extemis 3-2 et remonte à la 14e place. Dans les autres matchs de l’après-midi, Tottenham a subi sa première défaite, à domicile qui plus est face à Bournemouth (0-1). Une semaine après leur succès contre Manchester City, les Spurs tombent de haut mais pas du podium puisqu’ils conservent leur 3e place. Sunderland l’emporte sur le fil contre Brentford 2-1 et signe son 2e succès de la saison. Enfin, Everton est allé gagné à Wolverhampton 3-2 grâce à un Jack Grealish auteur de deux passes décisives et sur la route du retour.

Les résultats des matchs de 16h :

Manchester United 3 - 2 Burnley : Cullen (csc 27e), Mbeumo (57e), Bruno Fernandes (sp 90e+7) ; Foster (55e), Anthony (66e)

La suite après cette publicité

Sunderland 2 - 1 Brentford : Le Fée (szp 82e), Isidor (90e+6) ; Igor Thiago (77e)

Tottenham 0 - 1 Bournemouth : Evanilson (5e)

Wolverhampton 2 - 3 Everton : Hwang (21e), Gomes (79e) ; Beto (7e), Ndiaye (33e), Dewsbury-Hall (55e)