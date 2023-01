OGC Nice : premier contrat pro pour Yannis Nahounou

L’OGC Nice a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son jeune défenseur central Yannis Nahounou (18 ans). Le natif de Meaux est arrivé chez la formation azuréenne en 2019 et a déjà intégré le groupe pro à quelques reprises entre la fin de la saison passée et le début de cet exercice. Il a déjà disputé 6 rencontres avec la réserve pour 1 but inscrit.

« L’OGC Nice, c’est mon club formateur, où j’ai commencé, le premier club que j’ai aimé. Ça me fait vraiment plaisir de signer mon premier contrat pro ici, a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du Gym. J’espère que je vais accomplir de belles choses au sein de ce club. C’est un rêve qui se réalise. Même si j’ai encore beaucoup à travailler, je sais que je peux arriver à quelque chose de bien. »

