PSG-Nice : Randal Kolo Muani appelle à l’optimisme

Après une trêve internationale compliquée avec les Bleus, Randal Kolo Muani a disputé sa première rencontre sous les couleurs du PSG ce vendredi soir, face à Nice, au Parc des Princes (2-3). Malgré une entrée vivante et ponctuée d’une passe décisive pour Kylian Mbappé, l’international français n’a pas pu empêcher son équipe de perdre. Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, l’ancien Nantais a tout de même appelé à l’optimisme, indiquant à demi-mot que son équipe était sur la bonne voie.

«C’était un match contre une équipe solide, invaincue dans ce championnat. Ils ont marqué trois buts ici, on a fait beaucoup de changements, a souligné l’attaquant tricolore. On va continuer à travailler. Le coach demandait plus de mouvements, il fallait être mieux en place. Mais on a fait une bonne partie quand même. Personnellement, j’avais à cœur d’aider l’équipe, on a réussi à revenir à un but d’écart, ce n’est pas grave.»