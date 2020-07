Tottenham : le magnifique message de Serge Aurier à son frère

Dans le cadre de la 38e journée de Premier League, Tottenham n'a pu faire mieux qu'un match nul ce dimanche face à Crystal Palace (1-1). Les Spurs terminent donc à la sixième place au terme d'une saison compliquée. Et cet exercice 2019-2020 a été très éprouvant pour Serge Aurier, notamment ces dernières semaines puisque le latéral droit a récemment perdu son frère. Après la rencontre du jour, l'international ivoirien a donc publié un sublime message destiné à Christopher, disparu le 13 juillet dernier à Toulouse.

«Le Messager d’Allah a dit : "quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu’à ce qu’il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le Prophète a dit aussi : "la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l’épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l’épreuve aura la satisfaction d’Allah ; et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui." [Tirmidhi] Qu’Allah accepte nos prières et t’accepte dans sont royaume le Paradis Amin. Je t’aime mon petit reuf, tu va me manquer de fou, on s’occupera de tout ici. Veille sur nous la haut, repose en paix», a écrit l'ancien Parisien accompagné d'une photo.