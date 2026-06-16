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Coupe du Monde

EdF : Paul Pogba a rejoint les Bleus

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Paul Pogba ASM AS Monaco
France Sénégal

En signant à l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba (33 ans) s’était fixé pour objectif de retrouver les terrains et pourquoi pas de revenir en sélection nationale pour participer à la Coupe du Monde 2026. Mais La Pioche, minée par les blessures, n’a pas réussi son pari.

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Malgré tout, Pogboom reste très attaché aux Bleus, lui qui a été aperçu aux Etats-Unis aux côtés de Zidane et d’autres gloires lors d’un évènement organisé par adidas. Pogba a profité de sa présence sur le sol américain pour rendre visite aux Tricolores. RMC Sport rapporte qu’il s’est rendu à l’hôtel des Bleus vers 20 heures (heure américaine) afin de passer un bon moment avec le groupe français et lui apporter tout son soutien. Il a quitté les lieux avant le dîner.

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