EdF : Paul Pogba a rejoint les Bleus
En signant à l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba (33 ans) s’était fixé pour objectif de retrouver les terrains et pourquoi pas de revenir en sélection nationale pour participer à la Coupe du Monde 2026. Mais La Pioche, minée par les blessures, n’a pas réussi son pari.
Malgré tout, Pogboom reste très attaché aux Bleus, lui qui a été aperçu aux Etats-Unis aux côtés de Zidane et d’autres gloires lors d’un évènement organisé par adidas. Pogba a profité de sa présence sur le sol américain pour rendre visite aux Tricolores. RMC Sport rapporte qu’il s’est rendu à l’hôtel des Bleus vers 20 heures (heure américaine) afin de passer un bon moment avec le groupe français et lui apporter tout son soutien. Il a quitté les lieux avant le dîner.
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