Brondby : le serial buteur Mathias Kvistgarden très convoité

Décidément, le Danemark regorge de redoutables attaquants ! Après Rasmus Hojlund et Mika Biereth, Mathias Kvistgaarden pourrait bien être le futur serial buteur danois en vogue. Formé à Brondby, l’attaquant international espoir de 23 ans est aux portes des A. Il faut dire que ce dernier réalise la saison la plus complète de sa jeune carrière avec 16 buts marqués en 25 matches dont un doublé le week-end dernier en 1/2 finale aller de la Coupe du Danemark face à Silkeborg.

Des performances qui ont dépassé les frontières danoises puisque plusieurs clubs sont déjà l’affût. Selon nos informations, en collaboration avec celles de tipqbladet, le Celtic Glasgow et l’Eintracht Francfort sont séduits par le profil du joueur, à savoir un attaquant rapide, technique, doté d’un excellent sens du but et à la marge de progression encore importante. A noter que Brondby espère 13 M€ pour lâcher son redoutable buteur.