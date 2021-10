PSG : Sergio Ramos, les nouvelles inquiétantes venues d'Espagne

La suite après cette publicité

«Sergio Ramos va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staffs médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif». Hier après-midi, avant le début de la conférence de presse de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain annonçait que son défenseur central espagnol n’était toujours pas disponible pour faire ses grands débuts sous le maillot parisien. Quelques instants plus tard, le coach argentin se présentait devant les médias pour afficher son soutien à l’ex-Merengue.

« Je n'ai aucun doute qu'il retrouvera son meilleur niveau, après c'est sûr qu'un joueur de foot aime toujours jouer. Il souffre de cette situation, mais il est fort et il a le soutien de tout le club pour l'aider à passer ce moment-là et on espère le voir très bientôt ». Sauf que le PSG n’est toujours pas en mesure de donner une date de fin au calvaire de Ramos. Et pour cause.

Cette nuit, l’émission El Larguero, diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER, a donné quelques éléments sur le joueur parisien. Selon les personnes qui se sont occupées de Ramos à Madrid cette année, avant son départ, il existe une forte préoccupation. Et si le PSG ne fixe pas de date de retour, c’est parce que les risques de rechute sont très élevés actuellement. Et ce n’est pas tout.

Ramos a trop forcé

D’après le média, si Ramos ne parvient pas encore à sortir de cette spirale négative, c’est parce qu’il paie, à 35 ans, de mauvaises décisions prises lors de sa dernière saison avec la Casa Blanca. Son retour forcé en janvier et la volonté de Zinedine Zidane de compter sur lui lors des matches de Ligue des Champions contre l’Atalanta (8e de finale retour) et Chelsea (demi-finale retour) ont bâclé sa période de convalescence.

Enfin, les désirs du joueur de s’infliger des exercices poussés en salle ne seraient plus compatibles avec le physique d’un joueur de son âge. Bilan : l’émission affirme que si Ramos reprend la compétition trop tôt, il en aura pour au moins trois mois d’arrêt. On comprend mieux pourquoi Paris y va avec des pincettes…

