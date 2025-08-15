Menu Rechercher
Cristiano Ronaldo fait sauter la banque pour Georgina Rodriguez

Par Allan Brevi
Georgina Rodriguez en compagnie de Cristiano Ronaldo @Maxppp

Cristiano Ronaldo a marqué un nouveau tournant dans sa vie personnelle en offrant à Georgina Rodriguez des cadeaux de fiançailles d’une valeur totale de plus de 310 000 €, dont une Porsche Taycan électrique blanche à 90 000 €, révèle The Sun. Après neuf ans de relation, l’attaquant d’Al-Nassr et du Portugal a demandé la main de sa compagne, mère de deux de ses cinq enfants, avec une bague en diamant taille ovale estimée à 4,1 millions d’euros. Le footballeur n’a pas lésiné sur les détails : montres Audemars Piguet et Patek Philippe, sacs Christian Dior et Louis Vuitton, ainsi qu’une sélection de vêtements et accessoires pour compléter ce somptueux coffret de fiançailles.

NEXFRICA SPORT
🚨 Georgina Rodríguez révèle que Cristiano Ronaldo lui a demandé sa main… et elle a dit OUI ! 💍❤️ Et la taille de la bague… 🙌 #CR7 #LoveStory
Selon une source proche du couple, Cristiano Ronaldo a pris soin de choisir chaque cadeau en fonction des goûts de Georgina, notamment sa passion pour les voitures électriques et les montres de luxe. Le couple prépare déjà leur mariage, prévu probablement en 2026 après la Coupe du monde, et souhaite que cet événement soit un moment unique et mémorable. Georgina Rodriguez a partagé ses fiançailles sur Instagram, affichant fièrement la bague étincelante offerte par CR7.

