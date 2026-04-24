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Premier League

Sunderland : Régis Le Bris répond aux rumeurs sur son avenir

Par Maxime Barbaud
1 min.
Régis Le Bris, l'entraineur de Sunderland @Maxppp

Pour sa première année de retour dans l’élite, Sunderland a déjà obtenu un maintien confortable. Malgré des résultats plus irréguliers que lors de la première partie de saison, le promu est 11e et peut d’ores et déjà penser à la suite sereinement. Plus curieux, des rumeurs venues du nord de l’Angleterre ont fait état d’un possible départ à l’issue de cet exercice de Régis Le Bris… pour manquement de résultats. Plusieurs médias ont rapidement démenti ces informations, ce qui a pu rassurer le Français sur son travail accompli.

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«Ma situation est toujours mise sur la table, qu’elle soit positive ou négative, et cela ne me pose aucun problème, a-t-il réagi en conférence de presse avant de recevoir Nottingham Forest ce vendredi pour le compte de la 34e journée. Nous sommes dans une excellente position. Nous voulions nous maintenir en Premier League en fin de saison, et c’est chose faite. Nous souhaitions instaurer une certaine régularité et terminer dans le top 10, et nous sommes en bonne voie. J’espère que nous pourrons y arriver. Chacun est libre de donner son avis sur mon travail ou le vôtre. Je n’ai rien contre les rumeurs ou les ragots, je me concentre simplement sur mon travail. Ce n’est pas un problème.»

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