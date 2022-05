Serie A : Sassuolo s'impose sur la pelouse de Bologne

Ce dimanche après-midi (12h30), Bologne (13e) recevait Sassuolo (11e) pour le compte de la 37e journée de Serie A. Les hommes de Sinisa Mihajlovic, en rouge et bleu, débutaient la rencontre en 3-5-2 alors que les Neroverdi, en maillot blanc, étaient alignés en 4-2-3-1. Après une entame de match assez équilibrée, c’était les visiteurs qui faisaient la différence. Sur un corner de Domenico Berardi, Gianluca Scamacca coupait de la tête et ouvrait la marque (35e, 0-1). La formation d’Emilie-Romagne rentrait au vestiaire en menant au score. En début de seconde période, c’était encore Sassuolo qui se montrait le plus dangereux, les joueurs d’Alessio Dionisi pensaient même faire le break grâce à Chiriches, mais le but du défenseur roumain était annulé par la VAR pour une main (62e).

Les visiteurs doublaient finalement la mise quelques minutes plus tard, Domenico Berardi réalisait une superbe reprise acrobatique dans la surface qui trompait la vigilance de Skorupski (75e, 0-2). Les Neroverdi inscrivaient ensuite un autre but. Bien lancé par Davide Fratessi, Gianluca Scamacca marquait d’une frappe croisée (80e, 3-0). Bologne réduisait l'écart dans le temps additionnel, grâce à Riccardo Orsolini qui transformait un penalty (91e, 1-3). Ce succès à l’extérieur ne change rien pour Sassuolo qui reste 11e de Serie A, même chose pour Bologne qui est toujours 13e, avant les autres matches de la journée.