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Exclu FM Liga Portugal

Le PSG a pensé à Rodrigo Mora

Par Santi Aouna
1 min.
Rodrigo Mora @Maxppp

Rodrigo Mora est une cible de longue date du PSG. Le grand espoir du FC Porto est encore un peu tendre, en témoigne un dernier exercice poussif (44 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts et 2 passes décisives). Cela ne l’empêche pas d’attirer les regards des meilleurs clubs du monde.

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D’après nos informations, le PSG souhaitait avancer sur ce dossier. Un rendez-vous a eu lieu il y a une dizaine de jours avec Jorge Mendes. Le champion d’Europe a décidé de ne pas aller plus loin avec le milieu offensif de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2030 avec Porto.

Pub. le - MAJ le
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