Mykhaylo Mudryk aime faire parler mais rarement dans le bon sens malheureusement. Dans l’émission « Guest of Gordon » diffusée il y a trois jours, l’Ukrainien revenait sur sa période de suspension pour dopage. Il accuse d’ailleurs sa sélection et sa fédération d’avoir été négligentes à son sujet, et même de l’avoir dopé à son insu au meldonium, le fameux produit qui l’a privé de compétition pendant 18 mois. Une autre déclaration est passée plus inaperçue en France mais elle a eu le don de faire bondir les supporters de Tottenham chez qui le joueur est prêté depuis le début de la saison par Chelsea afin de se relancer.

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«Avant d’aller à Chelsea, je voulais rejoindre Arsenal. Ce n’est un secret pour personne», explique-t-il en toute transparence et, visiblement, sans penser que cela pourrait avoir des conséquences sur sa situation en club. «Arsenal était le club où je voulais jouer, venir à l’Emirates était mon rêve.» L’ailier de 25 ans est finalement parti du côté de Chelsea, qui a joué la surenchère et a fini par rafler la mise avec un transfert de 70 M€ en provenance du Shakthar Donetsk à l’hiver 2023. La faute, selon lui, à son ancien représentant. Ce dernier aurait privilégié l’argent au choix sportif.

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Les supporters sont fous de rage

Il peut évidemment le penser, et le dire mais au risque de se mettre à dos tout Tottenham, club qui honni les Gunners. Déjà en difficultés chez les Spurs où il n’a disputé que 16 minutes le 5 septembre dernier avant de se blesser à la cheville pour plus de deux mois (il n’est toujours pas revenu à la compétition), Mudryk n’a pas arrangé sa situation. Il s’est attiré les foudres des supporters. Nombreux sur les réseaux sociaux ont demandé la fin immédiate de son prêt, d’autres de le punir en le laissant en tribune pour le reste de la saison.

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Roberto De Zerbi a été contraint de sortir la lance à incendie en conférence de presse. «Je peux comprendre les supporters, mais Mudryk est un bon garçon. C’est un bon joueur. Il a beaucoup souffert de la situation ces deux dernières années (sa suspension pour dopage, ndlr). Il n’a qu’une chose à faire : montrer sur le terrain ses qualités, montrer sur le terrain qu’il joue maintenant pour Tottenham. Tottenham est un grand club, comme les autres, pas moins.» Le coach italien est souvent vu comme son père footballistique pour l’avoir révélé au Shakhtar.

De Zerbi prend sa défense

C’est lui qui l’a convaincu d’essayer de se relancer à 25 ans à Tottenham. Il est d’une manière ou d’une autre impliqué (malgré lui) dans cette nouvelle polémique provoquée par son protégé. «Il n’a aucune responsabilité dans ce domaine (son transfert raté à Arsenal, ndlr). Pour l’instant, il se concentre uniquement sur le ballon. Il a une belle opportunité avec nous car Tottenham est un grand club. Il connaît très bien l’entraîneur, il connaît très bien le style de jeu. Il sait que je lui fais entièrement confiance pour montrer ce dont il est capable. Il s’agit donc de recentrer l’attention dans la bonne direction.» Encore faut-il qu’il joue. Ses retrouvailles avec le Tottenham Hotspur Stadium risquent d’être houleuses.