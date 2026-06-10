Adil Aouchiche ne regrette pas son départ du PSG

Il n’a que 23 ans, mais Adil Aouchiche a déjà connu sept clubs dans sa carrière. Formé et révélé au Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain est passé par Saint-Étienne, Lorient, Sunderland, Portsmouth, Aberdeen et évolue désormais à Schalke 04. Un parcours sinueux débuté en 2020 avec son départ du PSG. Un choix qu’il ne regrette pas.

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«Je ne changerais rien à ma carrière. Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars. Quand l’entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J’ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer. Dans le PSG actuel, ç'aurait été différent», a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe.