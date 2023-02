C4 : les équipes qualifiées pour les 8es de finale

Les barrages de la Ligue Europa Conférence viennent de livrer leur verdict et on connaît désormais les 16 équipes encore en lice pour décrocher la deuxième C4 de l’histoire et ainsi succéder à l’AS Roma, qualifiée en Ligue Europa. Même principe que la C3 où les têtes de série, ayant terminé en tête de leur groupe, retrouveront les vainqueurs des barrages. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi, date à laquelle les Aiglons seront donc fixés.

- Vainqueurs de groupe

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

- Vainqueurs des barrages de la phase à élimination directe

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Sheriff (MDA)