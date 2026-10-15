Rayan Cherki, le grand perdant de la soirée ratée de Manchester City

On avait quitté Rayan Cherki à Anfield, dimanche dernier, après une seconde période étincelante contre Liverpool (0-3). Buteur face aux Reds, le joueur de 23 ans était dans la lignée de son rassemblement réussi avec les Bleus de Zinédine Zidane et semblait arriver en confiance pour le choc européen entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, ce mercredi. Mais ce qui s’annonçait comme une belle occasion de briller aux yeux du monde entier pour l’ancien Gones s’est rapidement transformé en calvaire (2-4).

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Titulaire derrière Erling Haaland, Cherki a tout simplement été transparent hier soir et n’a pu être que spectateur de la supériorité du trio parisien Vitinha-Ruiz-Zaïre-Emery. Une impression visuelle qui s’est aussi confirmée dans sa fiche de statistiques : 35 ballons touchés dont seulement deux dans la surface de Matvey Safonov, aucun dribble réussi, un duel remporté sur quatre. Un faible impact également aperçu par son entraîneur, Enzo Maresca, qui l’a tout simplement remplacé dès la mi-temps. Et qui n’est pas non plus passé sous les radars. En effet, la rédaction FM lui a attribué la note de 3,5 sur 10, signe de son influence totalement inexistante.

L’entrée d’Ayyoub Bouaddi a changé le visage de City

Consultant pour TNT Sports, Steven Gerrard n’a pas non plus été convaincu par la prestation du Français. L’ancien milieu de terrain de Liverpool a notamment estimé que Manchester City évoluait « avec un homme en moins au milieu de terrain » face au pressing parisien. Souvent sévère avec le jeune Tricolore, Christophe Dugarry a pointé du doigt son manque d’intensité face au club de la capitale. « Sans intensité, sa technique ne vaut rien. Sur le match qu’il fait ce soir, il marche, il joue à deux à l’heure, il pense que c’est suffisant, a fustigé le champion du monde 98 sur RMC. Tu regardes les joueurs du Barça, Olmo, Yamal et plein d’autres, toute la technique et l’intensité qu’ils mettent. Soit tu te mets à mettre de l’intensité dans ton jeu et tu comprends qu’il faut faire pareil et que c’est l’exemple à suivre. Et là, tu feras partie des meilleurs. Mais tant qu’il ne mettra pas d’intensité dans son jeu, il végétera. »

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Au-delà de la sortie de Cherki, c’est surtout l’entrée d’Ayyoub Bouaddi qui a retenu l’attention. Lancé dès la reprise à la place du Français, le milieu marocain a permis aux Skyblues de retrouver un second souffle en apportant plus d’intensité et d’agressivité dans l’entrejeu. Ce réajustement a également donné l’opportunité à Enzo Fernández d’évoluer plus haut sur le terrain, dans un rôle de numéro 10, afin de sonner la révolte des locaux. Si Manchester City semblait incapable de rivaliser avec les Parisiens en première période, les Skyblues ont ensuite retrouvé de l’allant et ont finalement montré un meilleur visage dans le second acte. De quoi offrir une autre solution à l’avenir pour Enzo Maresca, mais surtout envoyer un avertissement à Cherki.