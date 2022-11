OL : Bron rend hommage à Karim Benzema

Présent à Lyon pour assister à la rencontre entre les Gones et l'OGC Nice ce vendredi (21h), Karim Benzema en profitera également pour inaugurer une fresque à son effigie, réalisée à Bron, sa ville natale. Une oeuvre financée par Adidas, sponsor du Ballon d'Or, et qui semble avoir le dessein de concurrencer Nike et sa représentation de Kylian Mbappé trônant à Bondy (93).

Mesurant 35 mètres de haut, cette peinture représente au joueur du Real Madrid retrace l'intégralité de sa carrière, de ses débuts dans la banlieue lyonnaise à la récompense individuelle suprême reçue au mois d'octobre. Sur celle-ci, en plus du logo de la marque aux trois bandes, le message « Grandir ici. Devenir une légende » y occupe également une place centrale. Un homme réalisé presque trop tôt, alors que le Français pourrait prochainement ajouter la plus fameuse des lignes à son palmarès déjà bien rempli : la Coupe du Monde.