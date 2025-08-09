Maroc : la déclaration puissante d’Achraf Hakimi à son pays

Dans son grand entretien à Canal+, Achraf Hakimi est également revenu sur sa relation avec le Maroc : «le Maroc m’a appelé quand j’étais à l’académie du Real Madrid, c’est le pays de mes parents. J’essaye d’aller à toutes les sélections, de rester prêt pour tout, quand la sélection a besoin moi. En ce moment, je pense que je suis le troisième ou quatrième avec le plus de sélections. Rentrer dans l’histoire des joueurs avec le plus matchs sous le maillot de l’équipe du Maroc, ça m’a fait plaisir, mais il reste beaucoup de matchs et on va essayer de rester prêt pour tout ça. C’est un moment de rêve. C’est la première fois pour le Maroc d’accueillir une CAN. Ça sera magnifique. C’est un objectif pour moi aussi de faire de grandes choses avec le Maroc. Il y a un objectif de gagner cette CAN. C’est une pression qu’on devra bien gérer, mais on devra prendre nos responsabilités».

La suite après cette publicité

Par rapport à son association, Hakimi a déclaré : «c’est une chose qu’on a commencée il y a trois ou quatre ans. C’est un objectif que j’avais dans la tête. Je voulais offrir la possibilité de donner une meilleure vie aux jeunes du Maroc. Moi, je sais d’où je viens. Je ne vais jamais oublier d’où je viens. Il y a des difficultés pour y arriver aujourd’hui là. Je sais que les conditions ne sont pas les meilleures au Maroc et aussi pour les jeunes. On essaie de faciliter les jeunes pour qu’ils réalisent leur rêve avec l’éducation et avec le sport. On essaie de construire beaucoup de choses, de donner les meilleures conditions à eux pour qu’ils réussissent leurs rêves.»