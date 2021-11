PSG : Mauricio Pochettino cherche des solutions pour pallier la longue absence de Neymar

La suite après cette publicité

Le verdict est tombé hier. Après sa grosse entorse à la cheville subie contre Saint-Etienne dimanche, Neymar va être absent entre six et huit semaines de compétition. Cette absence nous emmène au moins jusqu'à la fin janvier puisqu'entre le retour à l'entraînement et celui sur les terrains, il y aura un nouveau de délai de quelques jours. Dans cette première estimation, le PSG va donc jouer environ 8 ou 9 matches sans son Brésilien.

Une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino. Ce dernier va devoir faire sans le numéro 10, ce qui retarde le travail de son trio d'attaque et sa quête d'automatismes. «Je pense que les principes de l’équipe, de jeu vont être là. On va continuer à développer ce qu’on veut depuis le début de l’année au-delà des joueurs qui sont là sur le terrain. On a des possibilités pour s’adapter et pallier l’absence de Neymar.»

Trouver un nouvel équilibre

L'entraîneur argentin semblait confiant en conférence de presse, à la veille de recevoir l'OGC Nice en Ligue 1 au Parc des Princes (coup d'envoi à 21h, match à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Il faut dire que l'effectif parisien est riche entre le septuple Ballon d'Or Leo Messi, Kylian Mbappé mais aussi Angel Di Maria, Mauro Icardi, ou encore Julien Draxler, actuellement sur le flanc. Seulement, la nouvelle blessure de Neymar affecte aussi le groupe et le staff technique.

«Je suis triste avec cette situation, reconnaît Pochettino qui va devoir s'adapter. On est tous tristes. Perdre Neymar pendant une longue durée, un joueur comme lui c’est triste de le voir éloigner des terrains. Et puis il adore jouer au foot. On ne cherche pas à le remplacer. On cherche des solutions pour ce type de situation. On ne peut pas remplacer Neymar. On doit trouver des solutions au niveau de l’organisation offensive et défensive.» Une première réponse sera apportée dès demain...

