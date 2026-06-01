Nantes : Luís Castro règle froidement ses comptes avec Waldemar Kita !
Licencié en décembre après un début de saison raté avec le FC Nantes, Luís Castro a réussi son pari en maintenant Levante en Liga. Alors que la saison est terminée, le Portugais a tenu à régler ses comptes avec Waldemar Kita, qui l’avait lourdement.
Fin avril, le patron du FC Nantes, Waldemar Kita, avait poussé un énorme coup de gueule et s’en était d’ailleurs pris violemment à l’un de ses anciens coachs, Luís Castro. « On a beaucoup discuté et hésité avec Franck, j’aurais dû être plus vigilant. Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année. Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. Je l’ai dit et répété. On n’a jamais pris un entraîneur qui venait de Ligue 2. Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir ».
Des propos qui avaient obligé le dirigeant nantais à rétropédaler. D’autant plus que Luís Castro s’est finalement maintenu avec Levante, au contraire du FC Nantes, avec qui il avait débuté la saison avant d’être débarqué en décembre. Auprès de Ouest-France, le manager portugais a tenu à répondre aux accusations : « il pensait que j’allais faire descendre deux clubs. Mon avis, c’est que je n’en ai fait descendre aucun. La première semaine à Levante, j’ai plus parlé avec le propriétaire du club qu’avec celui de Nantes dans toute ma vie ».
Luís Castro a pris sa revanche
Avant d’ajouter que Waldemar Kita ne s’intéressait pas au football : « c’est une personne qui ne regarde pas les entraînements (…) La fois où j’ai passé le plus de temps avec le propriétaire du FC Nantes, c’était une soirée avec les supporters. On n’a pas parlé de foot ». Luis Castro, heureux d’avoir maintenu les Granotes en Liga, affirme que l’ambiance à Valence était bien différente : « ceux qui veulent me parler viennent directement me voir, raille-t-il, toujours auprès de Ouest-France. Ils ne sortent pas de choses dans la presse. C’est important pour moi. Je suis parti de Nantes la conscience tranquille, car je sais le travail que j’ai fait », en ajoutant que beaucoup de membres du FC Nantes l’avaient félicité pour son maintien.
Parce que s’il ne communique pas avec les joueurs nantais pour des raisons diplomatiques, il assure toujours suivre le club et se dit déçu de sa descente en Ligue 2, « car la grandeur du FC Nantes et le niveau des supporters n’en font pas un club de Ligue 2 du tout ». Bien qu’il se soit montré étonné des investissements effectués en janvier, après son départ, Luís Castro avoue même garder un bon souvenir de son passage chez les Canaris, et notamment auprès des supporters, qu’il encourage avant le début de la prochaine saison.
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