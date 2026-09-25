Turquie - France : les compositions probables

Après Zinedine Zidane le joueur, puis le coach du Real Madrid, les amoureux de ballon rond vont à présent découvrir Zizou le sélectionneur de l’équipe de France. Tous espèrent qu’il connaîtra le même succès sur le banc tricolore. Depuis quelques jours, l’ancien numéro 10 a d’ailleurs lancé un peu plus concrètement son aventure à la tête des Bleus. Il a commencé à mettre de nouvelles règles en place au sein du groupe (fin du défilé en présence des journalistes à Clairefontaine, interdiction de faire venir les coiffeurs des Bleus au CNF) tout en imposant son style et ses idées.

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Ce soir à Izmit en Turquie, on va pouvoir en savoir un peu plus. Pour rappel, ZZ a dû faire face aux forfaits de Robin Risser, Warren Zaïre-Emery et Ibrahima Konaté (ils ont été remplacés par Jean Butez, Maghnes Akliouche et Leny Yoro). Comme cela a été annoncé depuis quelques jours, le successeur de Didier Deschamps devrait opter pour un 4-3-3. Dans les cages, pas de surprise puisque Mike Maignan conserve sa place de titulaire. Dans ce secteur de jeu, c’est surtout au niveau des remplaçants qu’il y a eu des changements. Le Milanais sera protégé par une défense composée, de gauche à droite, d’Adrien Truffert, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano et Jules Koundé. Certains médias indiquent tout de même qu’Andy Diouf pourrait débuter à la place de Truffert.

Les premiers choix forts de Zidane

Ce qui est sûr, c’est que Zidane a voulu apporter un nouvel élan au poste de latéral gauche, lui qui n’a pas sélectionné Théo Hernandez et Lucas Digne qui étaient pourtant au Mondial. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Manu Koné et Rayan Cherki, dont Zizou apprécie beaucoup les qualités balle au pied, seront titulaires ce soir. Enfin, le trio offensif ressemblera à celui de l’ère Deschamps. Mais pas forcément dans le même ordre. Titulaire en pointe, Kylian Mbappé va retrouver l’aile gauche. Un choix assumé par le nouveau staff. KM10, qui restait sur une sacrée Coupe du Monde au poste de n°9, se décale donc. Il va devoir fournir les efforts défensifs dans son couloir.

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Aligné à droite puis en tant que n°10, Michael Olise rebascule sur l’aile droite. Ousmane Dembélé, lui, quitte cette position pour s’installer dans l’axe, comme au Paris Saint-Germain. Il sera l’attaquant de pointe de Zizou ce soir. En face, la Turquie veut se relancer en Ligue des Nations, après un Mondial très compliqué et une élimination précoce. Vincenzo Montella, le nouveau sélectionneur, devrait opter pour un 4-2-3-1. Devant Uğurcan Çakir, on retrouvera le quatuor Elmali-Bardakci-Demiral-Çelik. Au milieu, le duo Yüksek-Özcan sera à la baguette. Aktürkoglu, Kökçu et Güler épauleront Yilmaz, aligné en pointe lors de cette première journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations, (un match à suivre en direct sur notre site à 20h45).