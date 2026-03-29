Colombie-France : le premier but de Doué avec les Bleus

Trois jours après sa victoire face au Brésil (2-1), l’équipe de France défiait la Colombie, ce dimanche soir, pour clôturer sa tournée américaine. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato et qui a d’ailleurs bien commencé pour les Bleus.

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Opportuniste, le Parisien, Désiré Doué, profitait d’un ballon dévié pour tenter sa chance à l’entrée de la surface et tromper Montero d’une nouvelle frappe déviée par Muñoz (0-1, 30e). Son premier but sous le maillot tricolore.