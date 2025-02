Le président de l’Athletic tacle le Real Madrid

L’affaire du violent tacle sur Kylian Mbappé n’en finit pas de faire du bruit. Deux jours après la plainte du Real Madrid contre la ligue et l’équipe d’arbitres qui officiait sur la pelouse de l’Espanyol, les réactions se multiplient. Un peu partout en Espagne, on estime que le club de la capitale en fait trop, chacun rappelant un match ou un événement où la Casa Blanca a été avantagée. C’est par exemple le cas du président de l’Athletic en conférence de presse. Lui aussi a sorti l’historique pour se plaindre du club madrilène, ressortant un événement intervenu au Santiago-Bernabéu lors de la dernière journée de Liga en 2023 entre le Real et la formation basque.

«Carvajal a fait un tacle assez violent sur Yuri (Berchiche) et lui a cassé le péroné. Nous avons terminé le match avec un joueur en moins car nous n’avions plus de remplacements, mais l’arbitre a seulement donné un carton jaune à Carvajal. Nous jouions la qualification européenne, nous avons fait match nul 1-1 et nous avons raté cette qualification. Il y a certains moments qui nous agacent tous. Je pense qu’il est plus efficace de déposer des plaintes dans d’autres lieux», lâche Jon Uriarte. Selon lui, les fautes d’arbitrage s’équilibrent en fin de saison. «Lorsque nous nous réunissons lors d’événements de la Fédération, pratiquement tous les clubs ont le sentiment d’être désavantagés», dit-il en guise de conclusion.