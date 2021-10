Real Madrid : la sensation Vinicius Junior raconte ses moments difficiles

La suite après cette publicité

Un week-end encore, Vinicius Junior a démontré qu'il fait partie des tous meilleurs joueurs de la planète actuellement. Son doublé a permis au Real Madrid de partir vainqueur d'Elche samedi (2-1), et de continuer à truster la tête de la Liga. Une performance qui vent s'ajouter à un nombre déjà conséquent de prestations brillantes depuis le début de la saison. Mis en confiance par son entraîneur et après un travail conséquent notamment dans la finition pendant tout l'été, l'ancien de Flamengo affiche donc un niveau extraordinaire.

« Il est toujours sur une bonne lancée, avec beaucoup d'engagement. (...) Je n'ai rien fait de spécial. Il suffit de le faire jouer et de lui donner la confiance qu'il mérite parce qu'il joue très bien. Je ne suis pas un magicien et j'essaie juste de lui donner autant de confiance que le reste des joueurs. Maintenant, il a confiance et tout se passe bien pour lui. Il se débrouille très bien », confiait hier Carlo Ancelotti, alors qu'au Brésil, énormément de monde ne comprend pas pourquoi Tite a décidé de se passer de ses services.

La pression était énorme

Et le principal concerné s'est exprimé dans un entretien à Esporte Interativo. S'il n'a pas évoqué la sélection brésilienne, il a confié que la pression énorme à Madrid lui avait fait mal. « La pression était trop forte. Je n’avais jamais vu autant de pression sur un si jeune joueur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j’ai coûté beaucoup d’argent. Le club et les entraîneurs connaissaient ma qualité et savaient qu’avec le temps, j’allais acquérir plus d’expérience et de confiance », a-t-il expliqué.

« J’ai toujours été calme, je ne me suis jamais soucié de ce qu’ils me disaient. Je ne pense pas non plus être le meilleur au monde maintenant. J’écoute juste les gens dans le club et autour de moi », a ajouté l'ailier gauche merengue, qui a aussi eu des mots doux pour son entraîneur. Avec un Vinicius à un tel niveau et un Benzema toujours en feu, le Real Madrid peut se permettre de rêver...