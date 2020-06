Pedro Chirivella de Liverpool au FC Nantes !

En fin de contrat à Liverpool, où il était arrivé en 2013, Pedro Chirivella jouera désormais pour le FC Nantes, où il a signé pour trois ans. Le milieu espagnol de 23 ans avait passé avec succès sa visite médicale à Paris, à la fin du mois de mai. Il a été officialisé par les Canaris vendredi. Après avoir présenté le joueur via la plateforme Zoom, en compagnie de « Riri », la mascotte du club, et offert la possibilité aux supporters de lui poser des questions, le FC Nantes a publié un communiqué pour annoncer sa recrue qui se termine par : «Le FC Nantes souhaite à Pedro, nouveau numéro 5 des Jaune et Vert, tout le meilleur sous la tunique nantaise !»

Originaire de Valence, ce milieu droitier ex-international U17 avec la Roja avait quitté l’Espagne et gagné Liverpool en 2013, où il fréquenta les catégories U18 et U23 avant de se voir prêté aux Pays-Bas (Go Ahead Eagles, Willem II) et en deuxième division espagnole (Extremadura). Joueur de la réserve des Reds, avec laquelle il a disputé 12 matches comme titulaire cette saison (1 but, 2 passes décisives), il s’était vu offrir six apparitions dans le groupe pro de Jürgen Klopp, dont quatre comme titulaires, en Carabao Cup et en FA Cup.