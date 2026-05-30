C’est fini entre Liverpool et Arne Slot !

Avant la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal ce samedi (18 heures), un premier coup de tonnerre vient de tomber. Alors que son avenir semblait s’être éclairci ces dernières semaines, Arne Slot ne sera finalement plus l’entraîneur de Liverpool. Après une saison globalement décevante, la presse anglaise évoquait pourtant récemment un maintien du technicien néerlandais après une qualification difficilement acquise en Ligue des Champions afin de lui permettre de poursuivre son projet et de redresser les Reds la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Dans un communiqué, les propriétaires de Liverpool ont justifié leur choix : «il va sans dire que cela a été une décision difficile à prendre pour nous en tant que club. La contribution qu’Arne a apportée au Liverpool FC depuis qu’il est avec nous a été significative et, surtout pour les supporters et pour nous, une réussite. Dans le même temps, nous sommes collectivement parvenus à la conclusion que des changements sont nécessaires pour que le club continue d’avancer. Encore une fois, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à la légère».

Liverpool tient déjà son remplaçant

Liverpool et son entraîneur ont donc décidé de se séparer avec effet immédiat, mettant un terme à une collaboration qui n’aura duré que deux saisons et un titre de Premier League pourtant remporté lors de sa première saison. Malgré quelques signaux positifs aperçus au début de l’exercice, de nombreuses blessures qui n’ont pas aidé et l’une des périodes les plus difficiles imaginables après le décès tragique de Diogo Jota, les résultats globaux et les performances de l’équipe n’ont pas convaincu la direction du club, qui a choisi d’ouvrir un nouveau cycle plus tôt que prévu après avoir dépensé près de 500 millions d’euros sur le mercato d’été 2025 : «la conclusion à laquelle nous sommes parvenus repose sur la conviction que la meilleure façon d’aborder la trajectoire de l’équipe est de changer de direction. Cela ne diminue en rien le travail qu’Arne a accompli ici, ni le respect que nous lui portons», ont ajouté les dirigeants des Reds.

La suite après cette publicité

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Une page se tourne donc déjà à Anfield, avec la volonté de retrouver rapidement les sommets du football anglais et européen. Dans cette optique, un nom ressort déjà avec insistance pour prendre la succession de Slot. Celui d’Andoni Iraola, considéré comme le grand favori pour devenir le prochain entraîneur principal des Reds, comme nous l’avions déjà évoqué. Le technicien espagnol, très apprécié pour le travail réalisé ces dernières années avec Bournemouth, apparaît aujourd’hui comme la priorité des dirigeants de Liverpool pour lancer une nouvelle ère.