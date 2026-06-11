José Mourinho fait son grand retour au Real Madrid !

Il y a le feu au Real Madrid. Privé de Liga par le FC Barcelone depuis deux ans et sorti sans gloire en Ligue des Champions, le club merengue était assuré de boucler la saison 2025/2026 sans avoir remporté le moindre trophée. Un bilan inacceptable fatal à Alvaro Arbeloa. Intronisé à la place de Xabi Alonso, l’ancien défenseur n’aura tenu que six mois. À cela se sont ajoutés de nombreux problèmes de vestiaire.

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Kylian Mbappé a plus que jamais été pointé du doigt, Antonio Rüdiger s’est crêpé le chignon avec Alvaro Carreras, tandis que Fede Valverde et Aurélien Tchouameni en sont carrément venus aux mains. De quoi envoyer l’Uruguayen à l’hôpital. Face à cette débandade généralisée, le président Florentino Pérez a voulu ramener de l’ordre. Et pour ce faire, le patron de la Casa Blanca a rappelé un vieil ami, José Mourinho, après avoir remporté les dernières élections présidentielles, et ce malgré un chèque de 15 M€ qu’il a fallu signer à Benfica.

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De retour à Madrid, 13 ans après

Malgré le désir de Benfica de conserver son entraîneur, le technicien de 63 ans n’a pas pu résister à l’appel madrilène. «Le conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce jeudi 11 juin et présidé par Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Il rejoindra le Real Madrid le 13 juillet, jour du début de la pré-saison », peut-on lire sur le communiqué publié par la formation espagnole.

Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

Aussi improbable que cela puisse paraître, le Special One fait donc son grand retour sur le banc de touche du Real Madrid. Passé par la capitale espagnole entre 2010 et 2013, Mourinho a remporté une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne en trois ans. Mais depuis, le Lusitanien n’a pas fait forte impression lors de ses dernières expériences à Benfica, Fenerbahçe ou encore à Tottenham. Saura-t-il saisir sa chance et prouver qu’il a encore les épaules pour diriger le plus prestigieux club du monde ?