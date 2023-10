Karim Benzema explique son départ en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Cet été, Karim Benzema a demandé au Real Madrid de le laisser filer en Arabie saoudite. Parti rejoindre le club d’Al-Ittihad, l’attaquant français a choisi de privilégier le dernier très gros contrat de sa carrière (environ 30 M€, hors droits d’image). Et visiblement, le Ballon d’Or 2022 se plait dans le pays du Moyen-Orient.

« Lorsque le projet footballistique a été lancé en Arabie saoudite, il semblait énorme à tous points de vue. Je voulais en faire partie et aider le football à progresser dans ce pays. L’Arabie saoudite est un pays musulman. J’ai été accueilli à bras ouverts et je me suis senti immédiatement aimé. En tant que musulman, lorsque vous êtes à La Mecque, vous vous sentez en paix… c’est un endroit exceptionnel. Il y a beaucoup de passion ici et je suis heureux du niveau de jeu. Je suis vraiment surpris par le niveau de l’Arabie saoudite, car en Europe, nous ne voyons pas beaucoup de matches de football. Maintenant, c’est le cas », a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS.