Chelsea : le vestiaire a les nerfs à vif

Il est vraiment temps que cette saison 2021/2022 se termine à Chelsea. Déjà bien embêté par l’épisode de la sortie médiatique de Romelu Lukaku, le club londonien a ensuite été totalement chamboulé par la guerre en Ukraine. Son propriétaire, Roman Abramovich, a été poussé vers la sortie par les autorités britanniques et les Blues doivent terminer du mieux possible cet exercice sur le terrain.

Sauf que les tensions se multiplient entre Thomas Tuchel et ses joueurs. Après son élimination en Ligue des Champions par le Real Madrid, Chelsea doit se battre pour ne pas être éjecté du Big Four. À trois journées de la fin, les Blues sont troisièmes du classement avec cinq points d’avance sur le cinquième. Sur le papier, les Londoniens sont donc en position favorable. Mais dans le vestiaire, ça commence sérieusement à jaser.

Tensions chez les Blues

Embarqués dans une mauvaise série (2 nuls et 1 défaite lors des 3 derniers matches de Premier League), les partenaires de Thiago Silva sont tendus. Dernièrement, des rumeurs ont d’ailleurs fait état d’une grosse brouille entre Tuchel et Marcos Alonso à la mi-temps du match contre Wolverhampton. L’Espagnol ne serait plus assuré de rejouer sous les ordres de l’Allemand. Une rencontre qui a laissé des traces.

Le Daily Mail rapporte qu’après avoir vu son équipe concéder le match nul alors qu’elle menait 2-0 (2-2), Tuchel a convoqué ses joueurs à l’entraînement alors qu’ils étaient censés être au repos. Une punition qui est mal passée. Les joueurs se sentent déjà épuisés par une saison durant laquelle ils ont joué 59 matches. De nouvelles tensions auxquelles s’ajoutent les gros doutes de l’effectif en vue de la saison prochaine. Belle ambiance au Bridge !