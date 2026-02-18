La défense du PSG s’est ridiculisée face à Monaco

La victoire renversante du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) en barrage aller de Ligue des champions restera comme un succès spectaculaire… mais aussi comme un sérieux signal d’alerte défensif. Car avant la réaction d’orgueil et la remontée parisienne, les champions d’Europe ont offert un premier quart d’heure indigne de leur statut. Dans un contexte déjà tendu après la défaite à Rennes et les remous internes récents, ce déplacement sur le Rocher devait servir de réponse collective. Il a d’abord exposé toutes les fragilités d’un bloc censé être l’un des plus solides du continent. Dès 57 secondes, la fébrilité s’est installée avec une relance ratée, un replacement tardif, et un marquage inexistant… C’est ainsi que Folarin Balogun surgissait pour ouvrir le score. Le scénario s’est répété à la 18e minute avec une facilité déconcertante, en grande partie due à une profondeur mal gérée et un capitaine dépassé dans la course. Aucune couverture, et l’attaquant américain s’offrait un doublé.

En l’espace de quelques minutes, la défense parisienne a donné l’impression de défendre en infériorité numérique permanente, incapable d’absorber les transitions adverses malgré une possession largement favorable. Le contraste était frappant entre la domination territoriale du PSG et sa vulnérabilité dès que Monaco franchissait la ligne médiane. Ce naufrage initial a obligé tout le bloc parisien à une autocritique immédiate. Marquinhos n’a pas esquivé les responsabilités, évoquant en zone mixte après la rencontre « quelques erreurs dans le pressing » et des défauts de couverture qui ont tout déséquilibré. Même tonalité chez le gardien Matvey Safonov, exposé malgré lui par les largesses devant lui : « c’est difficile d’expliquer ce qu’il s’est passé. Ce n’était pas notre plan, mais on a su montrer notre caractère. » Une phrase qui résume parfaitement la soirée parisienne. Perdus défensivement au départ, les Parisiens ont, par la suite, été irréprochables mentalement.

Luis Enrique veut retenir le sursaut

Car si la défense a frôlé le ridicule au début, elle s’est progressivement réorganisée après la demi-heure de jeu, aidée par la réaction collective et l’entrée de joueurs plus tranchants. Le PSG a alors resserré les lignes, mieux coordonné son pressing et limité les espaces entre ses centraux et ses latéraux. Cette correction tactique a coïncidé avec le basculement du match « Nous sommes une des meilleures équipes sur le plan défensif en Ligue des champions, des statistiques peuvent le montrer. Mais le foot est spécial. On a commencé de la pire des manières en encaissant un but dès la première minute. Ils marquent sur leur deuxième opportunité. Après, c’est devenu un match tellement différent, qu’on a réussi à surmonter. Je voudrais surtout saluer nos supporters. Je n’ai jamais vu des supporters de ce niveau, comme joueur ou entraîneur. Je les ai entendus tout le temps même quand on perdait 2-0. Normalement quand une équipe perd, les supporters commencent à siffler. Au contraire, nos supporters sont là tout le temps. Ils sont incroyables. Je voudrais leur dédicacer cette victoire», a analysé Luis Enrique en conférence de presse. Moins exposée, l’arrière-garde a permis au bloc offensif d’installer un siège constant dans la moitié monégasque.

Mais ce sursaut ne doit pas masquer l’alerte initiale, car à ce niveau de compétition, encaisser deux buts sur les deux premières incursions adverses relève d’un défaut structurel autant que d’un accident. Fidèle à sa ligne de conduite, Luis Enrique a tenu à défendre publiquement ses joueurs. L’Espagnol a rappelé que son équipe fait statistiquement partie des meilleures défenses de Ligue 1 et d’Europe, estimant que les deux actions monégasques étaient extrêmement difficiles à contenir. Une sortie logique pour protéger son groupe, mais qui n’efface pas les images d’une défense désarticulée, incapable de gérer profondeur, timing et communication sur les premières minutes. « Le match a changé avec l’expulsion de Golovin et après ce carton on a eu beaucoup d’occasions, car ils ont défendu en bloc bas. C’est dommage de ne pas avoir marqué un quatrième but. On a eu des occasions, on a pu marquer. Je suis content du résultat vu comment le match avait débuté. Mais il reste le match à Paris, ça sera compliqué. Ce sera une autre histoire. » Le PSG a prouvé qu’il savait réagir et renverser un match mal embarqué, mais désormais, le club de la capitale doit prouver qu’il peut éviter de s’y plonger lui-même, car à ce niveau, tous les adversaires n’offriront pas une seconde chance.