OM : la Real Sociedad fonce sur Nayef Aguerd

L’OM n’a pas le choix : il faut alléger cette grosse masse salariale et donc vendre certains de ses actifs les plus intéressants. Geronimo Rulli a par exemple de grandes chances de rejoindre Manchester City, alors que certaines rumeurs circulent aussi sur Igor Paixão. Et Nayef Aguerd pourrait aussi faire partie de ces joueurs bankables vendus pour remplir les caisses.

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Le défenseur international marocain suscite beaucoup d’intérêts depuis le début du mercato. Nous vous révélions par exemple un intérêt très prononcé du club qatari d’Al-Sadd pour ses services. Le joueur, qui avait une clause libératoire de 15 millions d’euros jusqu’au 31 juillet dernier, a aussi intéressé le Stade Rennais, un de ses anciens clubs.

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Retour en Liga ?

Preuve qu’il laisse de bons souvenirs là où il passe, Nayef Aguerd est désormais convoité par la Real Sociedad, formation où il a évolué lors de la saison 2024/2025, avant de filer à l’OM. Il y était alors prêté par West Ham. Selon nos informations, la formation basque a accéléré ces dernières heures, et souhaite faire revenir celui qui avait été le taulier de sa défense pendant une petite saison.

L’intérêt est d’ailleurs réciproque, puisque toujours selon nos informations, le joueur arrivé à l’OM il y a un an contre 23 millions d’euros a donné son feu vert pour un retour à Saint-Sébastien. Vainqueurs de la dernière Copa del Rey, les Basques vont jouer l’Europa League et ont un projet particulièrement intéressant avec un des coachs à la mode en Liga, Pellegrino Matarazzo. Les discussions sont en cours entre les deux formations. Affaire à suivre…