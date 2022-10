Le PSG fait sauter la banque

Retour à l'ordinaire de la Ligue 1 pour le PSG, qui a souffert en Ligue des Champions face à Benfica. Mais attention, ce ne sera pas forcément une balade de santé qui attend les Parisiens du côté du Stade de Reims. Le club champenois, s'il n'est que 17e du classement, n'est pas une victime facile. D'autant que Christophe Galtier devrait faire tourner son effectif, au regard du terrible enchaînement de rencontres qui attend ses ouailles. On pourrait donc voir du Fabian Ruiz, du Carlos Soler, du Pablo Sarabia ou du Hugo Ekitike sur la pelouse samedi soir à 21 heures.

Victoire du PSG 2-1 à Reims (cote à 8,50)

Un rapide coup d'oeil sur les dernières saisons suffit à voir que le PSG n'a pas cartonné Reims au stade Auguste Delaune. Deux victoires 2-0 en 2021 et 2022, et même une défaite 3-1 lors de la dernière journée 2018-2019. Reims sait tenir le choc et pourrait encore mieux y parvenir s'il n'affonte pas l'équipe type du club parisien. Kimpembe est toujours blessé, Nuno Mendes l'est désormais, Verratti a pris une grosse semelle contre Benfica. Bref, Galtier va devoir faire tourner et le PSG, bien que large favori, pourrait l'emporter sur la plus petite des marges.

Ekitike ouvre son compteur avec le PSG et marque (cote à 2,40)

Un nouvel environnement, de nouveaux coéquipiers et un temps de jeu réduit : les premiers pas de Hugo Ekitike au PSG ne sont pas simples, mais c'était attendu. Titularisé face à Nice le week-end dernier, il ne s'est pas vraiment mis en évidence. Il pourrait avoir une chance de se rattraper dès ce week-end sur une pelouse qu'il connait bien, puisque c'est à Reims que le PSG l'a recruté. Un stade et une pelouse qu'il maîtrise, voilà qui pourrait remettre Ekitike sur le chemin du but !

But de Folarin Balogun (cote à 3,65)

C'est la révélation du début de saison. Prêté par Arsenal, l'attaquant international Espoir anglais a justement fait oublier Ekitike du côté de Reims. Auteur de 6 buts en 9 apparitions (dont seulement 2 penalties), Balogun a marqué les esprits pour ses débuts en Ligue 1. Et face au PSG, il risque d'avoir des espaces dans le dos de la défense, au regard des problèmes récurrents vécus par l'arrière-garde parisienne. Balogun buteur, c'est oui !

(*cotes soumises à variations)