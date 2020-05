Le Barça a pris une décision finale avec Neymar

Chaque jour pratiquement, Neymar occupe les unes de la presse catalane. Pourtant, on sait que le FC Barcelone a besoin de se renforcer à d'autres positions, et que d'autres opérations comme celle menant à Lautaro Martinez risquent déjà d'être très chères. Alors que les Blaugranas souhaitent rapidement boucler l'arrivée de l'attaquant argentin de l'Inter et du Turinois Miralem Pjanic, la direction du club aurait déjà pris une décision vis à vis de son ancien numéro 11.

Selon l'émission Sin Concesiones de Radio Kanal Barcelona, le FC Barcelone a définitivement écarté toute arrivée de Neymar lors du mercato estival. L'arrivée d'un attaquant de pointe - Lautaro Martinez - est considéré comme prioritaire et le club estime qu'il a assez de monde sur les ailes avec Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Alex Collado et le nouvel arrivant Francisco Trincão. Mais ce feuilleton connaît des rebondissement tous les jours...