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Ligue des Champions

Bayern Munich : gros coup dur pour Lennart Karl

Par Samuel Zemour
1 min.
Lennart Karl @Maxppp

Voilà un gros coup dur pour le Bayern Munich. Les Bavarois devront probablement composer sans Lennart Karl pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid (mercredi, 21 heures). Dans un communiqué publié ce vendredi, le club bavarois a annoncé que son jeune attaquant (18 ans) souffrait d’une déchirure musculaire à l’ischio-jambier droit. «Ce diagnostic a été établi suite à un examen réalisé par le staff médical du Bayern Munich. L’attaquant de 18 ans sera donc indisponible pour une durée indéterminée», indique le club.

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FC Bayern München
ℹ️ Lennart Karl fällt vorerst aus

Der 18-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern.

🔗

Gute Besserung, Lennart! 🙏
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Il manquera le choc contre le Real Madrid en Ligue des Champions, mais aussi la demi-finae de Coupe d’Allemagne face à Leverkusen, ainsi que le potentiel match aller des demi-finales de la C1. Cette saison, Lennart Karl a disputé sept matches en Ligue des champions et inscrit 9 buts et 7 passes décisives en 36 rencontres, toutes compétitions confondues.

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