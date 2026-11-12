Angleterre : l’hommage rendu à Harry Kane pour sa 126e sélection

Pour son cinquième et avant-dernier match de phase de groupes de Ligue des Nations, l’Angleterre reçoit la Croatie à Wembley. Avant la rencontre, les Three Lions ont rendu un vibrant hommage à Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or et qui honore sa 126e sélection, devenant ainsi le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection anglaise. Un immense tifo « Kane 126 » a été déployé par les supporters anglais, avant qu’un maillot floqué 126 ne soit remis au capitaine anglais des mains du Prince William.

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Au nom de la Croatie, Luka Modrić a également remis un cadeau à l’attaquant de 33 ans. Bien évidemment, le joueur du Bayern Munich a présenté son Ballon d’Or au public anglais. Après avoir terrassé les Croates au match aller (0-9), les Anglais retrouvent les Croates pour leur dernière sortie à domicile de l’année civile, avant d’aller en Espagne dimanche pour clôturer cette phase de poules de Ligue des Nations.