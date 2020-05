Exclu FM, LOSC : ça bouge autour de Kouadio-Yves Dabila

Nous sommes en 2017. Après trois ans passés au centre de formation de l'AS Monaco, une soixantaine de matchs avec l’équipe réserve du club de la Principauté et une heure disputée au Parc des Princes en 1/2 finale de la Coupe de France 2017 face au PSG, le défenseur central ivoirien Kouadio-Yves Dabila quitte le Rocher où il rejoint le LOSC pour lancer sa carrière professionnelle à 20 ans.

Doté d'un profil complet ce défenseur central international espoir ivoirien évolue six mois avec la réserve lilloise avant d'intégrer au début de l'année 2018 le groupe pro. Il s'impose naturellement dans l'équipe de Christophe Galtier et dispute 12 matches entre janvier et mai (dont 10 en tant que titulaire). La saison suivante, Dabila naviguera entre le groupe pro et la réserve et parviendra à disputer 16 matches toutes compétitions confondues avec les Dogues. D'un commun accord, il est prêté au Cercles Bruges histoire de gagner en tant de jeu et en constance.

Une belle pige en Belgique qui a éveillé de nombreux interêts

Bien lui en a pris puisqu'il disputé toute la saison titulaire en Jupiler League dans la peau d'un titulaire (21 matches - 1 but) jusqu’à hériter du brassard de capitaine à plusieurs reprises. La saison en Belgique étant terminée, le solide défenseur ivoirien, qui dispose d'un contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2023, est à la croisée des chemins. Luis Campos, qui l’avait fait venir il y a trois ans, n’est pas fermé à l’idée de le laisser filer dans le cadre d’un prêt avec option ou même pour un transfert sec.

Une aubaine pour de nombreux clubs à la recherche d’un défenseur central de son profil et qui totalise plus d’une cinquantaine de matches pros en France et en Belgique. Selon nos informations, Nantes et Brest (pour remplacer Jean-Charles Castelletto) sont intéressés, de même que Levante et Alavés en Espagne ou encore le Racing Genk ou Zulte Waregem en Belgique. Reste désormais à savoir qui remportera la mise…