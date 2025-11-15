Coupe du Monde 2026 : la bataille pour les dernières places en équipe de France s’annonce terrible

Les Bleus verront l’Amérique. Depuis leur victoire sur l’Ukraine jeudi soir (4-0), ils ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2026 qui se disputera cet été au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Didier Deschamps a donc encore six mois et un dernier rassemblement pour désigner son groupe qu’il emmènera pour ce qui sera sa dernière compétition comme sélectionneur de l’équipe de France. En ce sens, le match à Bakou dimanche (18h) révèle une certaine importance. Il n’a pas un grand intérêt comptable mais permettra à pas mal de remplaçants de se montrer.

Pendant que Mbappé et Camavinga, touchés, sont rentrés à Madrid, comme Manu Koné, suspendu, reparti à Rome, les 22 derniers éléments du groupe France ont pris la direction de l’Azerbaïdjan. Certains auront l’occasion de se montrer, à l’instar de Lucas Chevalier, pressenti pour connaître sa grande première en sélection. Le Parisien, malgré ses difficultés du moment, devrait être du voyage cet été, comme le numéro un Mike Maignan, et probablement Brice Samba, le numéro 3 dans la hiérarchie. Ils sont 17 dans ce cas à pouvoir d’ores et déjà réserver leur billet.

Il reste plus ou moins 9 places à prendre

Outre les gardiens, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konaté, Lucas Digne et Theo Hernandez seront de la partie, sauf blessure ou indisponibilité soudaine. Au milieu, Aurélien Tchouameni, Manu Koné et Adrien Rabiot semblent intouchables. Quid de N’Golo Kanté, dont le cas va causer des maux de tête à Didier Deschamps, surtout après sa belle performance au Parc des Princes? Devant, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise sont incontournables. Bien sûr, la vérité de novembre n’est pas celle de juin.

Il reste donc 9 places à prendre dans le groupe. Certains ont un petit temps d’avance sur d’autres comme Malo Gusto, Lucas Hernandez ou encore Eduardo Camavinga. Warren Zaïre-Emery et Kephren Thuram devront assurer demain pour marquer des points aux yeux de Deschamps, comme Florian Thauvin, Maghnes Akliouche ou encore Christopher Nkunku. La bonne entrée d’Hugo Ekitike face à l’Ukraine lui donne quelques garanties que n’a pas un Jean-Philippe Mateta par exemple. Rayan Cherki devra lui hausser le ton pour en être. Bref, cet Azerbaïdjan-France est sans doute plus important qu’on ne le croit.