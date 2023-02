Liverpool : Virgil van Dijk a repris l’entraînement

La suite après cette publicité

Absent des terrains depuis le début du mois de janvier en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Virgil van Dijk a repris le chemin de l’entraînement ce jeudi avec ses partenaires, tout comme Diogo Jota ou encore Arthur. Un retour précieux étant donné la crise de résultats que traverse son club actuellement (Liverpool n’a pas encore gagné en Premier League en 2023 et pointe à la 10e place).

Selon The Mirror, Van Dijk devrait être trop court pour participer au derby face à Everton ce lundi (21h00), mais pourrait en revanche postuler pour une place dans le groupe pour le choc face à Newcastle samedi prochain, et donc face au Real Madrid, en 1/8 de finale de Ligue des Champions trois jours plus tard.

