Argentine : Lionel Scaloni démonte les rumeurs de tensions internes

Lionel Scaloni a balayé d’un revers de main les polémiques nées après la défaite de l’Argentine en finale. De retour dans sa ville natale, le sélectionneur albiceleste, tout sourire, a d’abord tenu à saluer l’engagement de ses joueurs et le soutien indéfectible des supporters, avant d’être interrogé sur les nombreuses théories relayées sur les réseaux sociaux autour du discours de Lionel Messi et de la prestation de l’équipe.

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« Je ne consulte pas les réseaux sociaux. Je n’en sais rien. Je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez », a-t-il répondu, refusant d’alimenter la moindre controverse. « Je n’en reviens pas de votre question. On prend une direction complètement différente, les gars. L’important, c’est que les joueurs se soient donnés à fond, qu’ils aient fait preuve de caractère sous ce maillot. C’est là-dessus qu’il faut se concentrer. J’espère que demain, quand un joueur devra rejoindre l’équipe nationale, ça n’aura plus d’importance. Car c’est un signe». Un message clair pour éteindre les rumeurs de divisions internes.