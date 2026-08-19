Mercato : des clubs ont déjà contacté Paul Pogba…

Il était 10h ce matin, quand l’AS Monaco a annoncé le départ de Paul Pogba. « Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025. Partageant le constat que les objectifs initialement fixés ont été partiellement atteints, l’AS Monaco et Paul Pogba ont choisi, en amont du premier match officiel de cette nouvelle saison, de mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en juin 2027. » Une annonce pas vraiment surprenante.

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Le 8 juillet dernier, à l’occasion de la présentation du nouveau coach asémiste, Filipe Luis, le directeur sportif de l’ASM, Thiago Scuro, ne cachait pas son pessimisme concernant l’avenir monégasque du milieu de terrain. « Ça, c’est un sujet très compliqué. On a beaucoup de respect pour Paul. Il était très positif, il travaille, il a aidé les jeunes joueurs. Mais la vérité, c’est que le projet n’a pas bien marché la saison dernière. Les attentes étaient très différentes. On doit être juste avec lui, regarder chaque semaine sa préparation, comment il va progresser au niveau physique, tactique. Après, c’est une décision du coach. Ça dépend totalement de ses performances. On a tout l’été pour regarder le niveau de Paul ».

Un avenir en MLS ou en SPL ?

À nouveau blessé durant la présaison, Pogba a vu l’AS Monaco arrêter les frais. Sans surprise puisque le joueur n’a disputé que six petits matches en un an en Principauté. Libre de tout contrat, le joueur âgé aujourd’hui de 33 ans a-t-il encore un avenir sur les terrains ? Va-t-il choisir de raccrocher les crampons en raison d’une condition physique plus que jamais défaillante ? Si l’on en croit Fabrizio Romano, les fans de la Pioche seront ravis d’apprendre que la première option reste d’actualité.

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L’insider italien assure en effet que des clubs de Saudi Pro League et de Major Legaue Soccer, dont les noms n’ont pas filtré, ont contacté le champion du monde 2018 ces dernières semaines et que sa réponse devrait prochainement tomber. Le mercato de ces deux championnats ferme plus tard qu’en Europe (10 septembre pour la SPL), donc pas d’urgence, même s’il convient de rappeler que le statut de joueur libre du Français lii permet également de rejoindre une équipe en dehors des dates officielles des différents mercatos.