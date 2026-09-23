Kylian Mbappé se réjouit de sa collaboration avec Zidane

Kylian Mbappé n’a pas caché son enthousiasme au moment de découvrir Zinédine Zidane dans son nouveau rôle de sélectionneur de l’équipe de France. Présent ce lundi au rassemblement des Bleus, l’attaquant du Real Madrid s’est réjoui de pouvoir travailler avec l’ancien entraîneur madrilène. « C’est vraiment génial ! Une autre légende arrive en équipe de France. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous », a confié le capitaine français à CNN. Une collaboration particulière pour Mbappé, près de quinze ans après avoir effectué un essai au Real Madrid et rencontré celui qui travaillait alors au sein du club espagnol.

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À 27 ans, Mbappé (106 sélections, 66 buts) sait également que l’arrivée de Zidane va considérablement augmenter les attentes autour de la sélection. « Tout le monde attend beaucoup de nous, et de lui aussi, compte tenu de ce qu’il représente pour nous, Français », reconnaît l’ancien Parisien, qui préfère néanmoins parler d’une « bonne pression ». Désormais réuni avec l’une de ses références de jeunesse, le numéro 10 veut rapidement passer au terrain : « Au bout du compte, c’est du football et nous avons hâte de jouer et de gagner des matchs. »