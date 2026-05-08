Le Stade Brestois annonce le départ de Grégory Lorenzi

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. Brest et Grégory Lorenzi se séparent. Le club français a officialisé la nouvelle ce vendredi. «Le Stade Brestois 29 et son directeur sportif, Grégory Lorenzi, annoncent la fin de leur belle collaboration à l’issue de la saison 2025/2026. Arrivé au club en 2016, au début de la présidence de Denis Le Saint, l’ancien défenseur brestois aura marqué de son empreinte une décennie historique pour les Rouge et Blanc. Sous sa direction sportive, le club a retrouvé la Ligue 1 en 2019, décroché une qualification historique pour la Ligue des Champions et assuré sa présence pour une 8ème saison consécutive dans l’élite du football français, « un record ». Le Président et l’ensemble du Stade Brestois 29 tiennent à remercier chaleureusement Grégory Lorenzi pour son investissement sans faille, son professionnalisme et son engagement au service du club tout au long de ces 10 années.»

La suite après cette publicité

Denis Le Saint a eu quelques mots pour lui. « C’est avec une certaine émotion que j’officialise aujourd’hui le départ de Grégory de ses fonctions de directeur sportif. Notre histoire commune remonte à 2008, lorsqu’il est arrivé à Brest comme défenseur central, alors que le club évoluait en Ligue 2. Une amitié est née en dehors du rectangle vert. Très vite, au-delà du joueur, j’ai découvert un homme réfléchi, mature et déjà très impliqué dans la vie collective. Engagé au sein de l’UNFP, il représentait naturellement le vestiaire auprès de la direction. Il avait déjà cette capacité à fédérer et à prendre des responsabilités. Nous avons toujours gardé le contact, jusqu’à son retour au club en 2015. Lorsque j’ai pris la présidence du Stade Brestois en 2016, il m’a semblé évident de lui proposer de prendre la tête du secteur sportif, il avait les clés pour y arriver. Cette transition n’a pas été simple pour lui, il lui restait encore une année de contrat en tant que joueur. Mais il a accepté ce défi avec beaucoup d’humilité, d’abord comme coordinateur sportif, avant de devenir directeur sportif après avoir acquis l’expérience et les compétences nécessaires. Aujourd’hui, je souhaite simplement lui dire merci. Merci pour son engagement, son soutien et tout ce que nous avons construit ensemble pour le Stade Brestois. Merci pour toutes ces émotions vécues au fil des années et pour cette aventure exceptionnelle. Au nom de l’ensemble du Stade Brestois 29, nous lui adressons nos plus sincères remerciements et lui souhaitons pleine réussite pour la suite de sa carrière. Et comme on dit chez nous, Kenavo Greg.» Lorenzi devrait rejoindre Nice, lui qui a aussi été approché par l’OM.