Premier League : Arsenal célèbre son titre à Palace avant le PSG, Manchester City clôt l’ère Guardiola par une défaite, Tottenham maintenu

La remise du titre pour Arsenal, les adieux de Pep Guardiola à Manchester City et de Mohamed Salah à Liverpool, la bataille pour les dernières places européennes et la lutte à distance pour le maintien entre Tottenham et West Ham… Le multiplex de la 38e et dernière journée de Premier League nous a livré quelques surprises. À Selhurst Park, Mikel Arteta avait largement fait tourner son équipe, déjà tournée vers la finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Face au bloc compact des Eagles, les Gunners ont fini par trouver la faille juste avant la pause grâce à Gabriel Jesus (42e). Les néo-champions d’Angleterre ont doublé la mise au retour des vestiaires grâce à Madueke (48e), sorti sur blessure quelques minutes plus tard. Mais alors que les Gunners pensaient tranquillement se diriger vers leur 26e succès de la saison en championnat, Palace a réduit l’écart avec Mateta (89e), puis a égalisé sur un but de Pino (90e+1)… finalement refusé. Arsenal termine la saison avec sept points d’avance sur son dauphin et peut désormais fêter son titre… avant de basculer sur Budapest.

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À plus de 260 km de Londres, l’Etihad Stadium a vécu une après-midi chargée en émotions pour le 593e et dernier match de Pep Guardiola à Manchester City. Également sur le départ, Bernardo Silva et John Stones étaient titulaires face à Aston Villa. Opposés aux récents vainqueurs de l’Europa League, les Cityzens ont longtemps eu la maîtrise du ballon et ont su faire la différence grâce à Semenyo (23e). Mais les Villans étaient d’humeur à gâcher la fête des Skyblues et ont d’abord égalisé (47e), puis sont passés devant grâce à un doublé de Watkins (63e). Phil Foden, incapable de trouver le chemin des filets en 2026, pensait égaliser à l’approche du temps additionnel. Mais sa réalisation était finalement refusée pour un hors-jeu. Pep Guardiola conclut donc son immense histoire à Manchester City par une défaite (1-2), probablement la plus anecdotique de sa carrière.

Salah fait ses adieux à Liverpool, Bournemouth et Sunderland vont découvrir la C3

À Liverpool, Anfield a aussi rendu hommage à deux figures majeures de son histoire : Andy Robertson et surtout Mohamed Salah, tous deux sur le départ. Titulaire pour l’occasion, l’Égyptien a vécu une après-midi forte en émotions devant un public acquis à sa cause. Sur le terrain, il a terminé son aventure chez les Reds par une passe décisive pour Curtis Jones (58e). Insuffisant toutefois pour que la troupe d’Arne Slot finisse cette saison par une victoire, puisque les Bees ont arraché le nul (1-1).

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Dans le même temps, Manchester United a conclu sa saison par un succès à Brighton (0-3), porté par la 21e passe décisive de Bruno Fernandes. Élu meilleur joueur du championnat, le Portugais est devenu le seul meilleur passeur de Premier League sur une saison. Engagés dans la course à la Ligue Europa, les Seagulls chutent à la 8e place et devront se contenter de la Ligue Conference. En revanche, l’Europa League accueillera deux nouveaux venus la saison prochaine : Bournemouth, 6e malgré un nul à Nottingham Forest pour la dernière d’Andoni Iraola sur le banc des Cherries (1-1), et Sunderland, 7e après le succès des hommes de Régis Le Bris face à Chelsea (2-1). Huitièmes avant le coup d’envoi du multiplex et provisoirement qualifiés pour la C4, les Blues reculent finalement à la 10e place et ne disputeront aucune coupe d’Europe la saison prochaine, une énorme désillusion pour la future équipe de Xabi Alonso.

Dans les autres rencontres de cette dernière journée, Newcastle a conclu une saison décevante par une défaite à Fulham (2-0), tandis que Wolverhampton et Burnley se sont neutralisés dans le duel des relégués (1-1). Il restait à trancher le sort de la lutte pour le maintien entre West Ham et Tottenham. Dix-septièmes au coup d’envoi de leur match décisif face à Everton, les Spurs avaient leur destin en main. Dominateurs en première période, ils ont finalement trouvé la faille juste avant la pause sur un but de Palhinha (44e). Un but qui aura suffi à délivrer tout le Tottenham Hotspur Stadium et qui aura suffi à maintenir Tottenham dans l’élite. Malgré sa victoire contre Leeds (3-0), West Ham finit 18e et accompagne les Wolves et Burnley en deuxième division.

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Les résultats du multiplex de 17h :

Crystal Palace 1 - 2 Arsenal : Jean-Philippe Mateta (89e) / Gabriel Jesus (42e), Noni Madueke (48e)

Manchester City 1 - 2 Aston Villa : Antoine Semenyo (23e) / Ollie Watkins (47e, 63e)

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Liverpool 1 - 1 Brentford : Curtis Jones (58e) / Kevin Schade (64e)

Brighton 0 - 3 Manchester United : Patrick Dorgu (33e), Bryan Mbeumo (44e), Bruno Fernandes (48e)

Nottingham Forest 1 - 1 Bournemouth : Morgan Gibbs-White (34e) / Marcus Tavernier (54e)

Sunderland 2 - 1 Chelsea : Trai Hume (25e), Malo Gusto (CSC, 50e) / Cole Palmer (57e)

Fulham 2 - 0 Newcastle : Issa Diop (20e), Tom Cairney (80e)

Tottenham 1 - 0 Everton : João Palhinha (44e)

West Ham 3 - 0 Leeds : Valentín Castellanos (67e), Jarrod Bowen (79e), Callum Wilson (90e+4)

Burnley 1 - 1 Wolverhampton : Zian Flemming (47e) / Adam Amstorong (5e)