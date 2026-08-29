Crystal Palace : gros coup dur pour Jean-Philippe Mateta

Jean-Philippe Mateta va devoir patienter avant de retrouver les terrains. L’attaquant français de Crystal Palace s’est blessé mercredi, à l’issue d’une séance individuelle, et souffre d’un problème musculaire. Son entraîneur Pierre Sage a confirmé, après la lourde défaite face à Manchester City (1-4), que l’international tricolore serait absent « au moins quatre semaines ». Une mauvaise nouvelle pour les Eagles, alors que la fin du mercato approche.

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Cette indisponibilité intervient surtout dans un contexte particulier autour de Mateta, dont la situation contractuelle avec Crystal Palace est loin d’être réglée. D’après la BBC, le Français conteste officiellement les dix derniers mois de son contrat, actuellement censé le lier au club londonien jusqu’en juin 2027. Alors que son avenir fait déjà l’objet d’interrogations à quelques jours de la fermeture du marché, cette blessure pourrait désormais compliquer davantage sa situation. En effet, l’international tricolore serait courtisé par Aston Villa.