OL-OM : les compositions probables

Tout le monde se souvient encore des images choquantes de la rencontre aller entre l’OL et l’OM. Sur leur chemin vers le Vélodrome, les joueurs rhodaniens avaient été pris pour cible par des supporters aux abords du stade. Fabio Grosso, alors en poste sur le banc lyonnais, avait été gravement touché au niveau de l’œil droit. Repoussée, la rencontre avait finalement eu lieu début décembre et les Gones avaient été sévèrement corrigés par la bande à Gennaro Gattuso (3-0).

La suite après cette publicité

Désormais dans des dynamiques bien différentes, les deux équipes devraient se livrer ce dimanche à un choc plus équilibré sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines-Charpieu. 16es de Ligue 1, les Gones ont repris du poil de la bête mais leur début d’année 2024 est peu encourageant avec deux défaites dans l’élite. Pourtant, club le plus dépensier lors de ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais s’est sérieusement renforcé lors du mercato d’hiver. Et même si les dernières recrues ne sont pas encore disponibles pour cet Olympico, Pierre Sage va pouvoir compter sur plusieurs recrues phares dans son onze pour prendre le meilleur sur Marseille ce dimanche soir.

À lire

OM : Samuel Gigot évoque son nouveau statut de leader

Lyon avec un duo Orban-Lacazette, première pour Merlin à Marseille

En effet, selon les informations de L’Équipe, le tacticien de 44 ans devrait aligner un 3-4-3 original ce dimanche. Alors qu’Anthony Lopes, décrié, devrait être dans les buts, une défense à trois, composée de Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Clinton Mata, devrait être mise en place. Dans l’entrejeu, un tandem novateur avec la recrue Nemanja Matic et Maxence Caqueret aurait les faveurs de Sage avec des pistons qui seraient Tagliafico, de retour, et Maitland-Niles. L’attaque de l’OL pourrait alors faire des étincelles. Selon nos confrères, Ernest Nuamah et Gift Orban, auteurs de deux entrées très intéressantes contre Rennes la semaine passée (2-3), devraient être associés à la pointe de l’attaque tandis qu’Alexandre Lacazette évoluerait en soutien des deux joueurs africains. Une mise en place qui place ainsi Rayan Cherki, Malick Fofana et Corentin Tolisso sur le banc. Saïd Benrahma et Orel Mangala, arrivés en toute fin de mercato, voire plus tard pour l’Algérien, ne sont pas encore qualifiés.

La suite après cette publicité

L’OL se présentera dans une composition alléchante face à un OM encore décimé par les blessures et par la CAN. Affaibli physiquement, Jonathan Clauss devrait ainsi s’asseoir sur le banc au profit de Bamo Meïté. Sur le flanc gauche de la défense, Quentin Merlin, recruté en fin de mercato, devrait être aligné pour la première fois avec les Phocéens, tandis que le duo Balerdi-Gigot sera devant Pau Lopez. L’élimination du Maroc à la CAN devrait rendre de fiers services à l’entre-jeu olympien. Pendant que Veretout, Rongier, Gueye, Kondogbia et Nadir sont blessés, c’est Azzedine Ounahi et Amine Harit, à peine revenus de la Côte d’Ivoire après une terrible déconvenue avec les Lions de l’Atlas, qui seraient associés à la recrue hivernale Jean Onana. En attaque, un trio Luis Henrique, Aubameyang et Ndiaye aurait les faveurs de Gennaro Gattuso. Autant dire que ces deux compos promettent une rencontre plus que palpitant. Rendez-vous à 20h45 pour savoir qui aura le mieux préparé ce choc au sommet.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur cet Olympico et tenter de gagner jusqu’à 220€ avec une victoire de l’OM.