Ligue 1
Melvin Bard file en prêt à Leeds
1 min.
@Maxppp
Juste avant la fermeture du marché des transferts en Angleterre, Nice a annoncé le départ en prêt (payant d’environ 1 M€ avec option d’achat située aux alentours de 5 M€) de Melvin Bard du côté de Leeds.
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L’OGC Nice et Leeds United ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Melvin Bard ⤵︎— OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2026
Arrivé au Gym en 2021, le latéral gauche de 25 ans s’apprête à découvrir la Premier League après cinq saisons sous le maillot rouge et noir.
Avec le Gym, Melvin aura connu les… pic.twitter.com/7wIU2oIar4
L’ancien Lyonnais était courtisé cet été et l’Angleterre semblait être la destination la plus probable. Cadre du vestiaire du Gym, le latéral gauche était arrivé au club il y a 5 saisons.
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