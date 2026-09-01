Melvin Bard file en prêt à Leeds

Juste avant la fermeture du marché des transferts en Angleterre, Nice a annoncé le départ en prêt (payant d’environ 1 M€ avec option d’achat située aux alentours de 5 M€) de Melvin Bard du côté de Leeds.

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L’OGC Nice et Leeds United ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Melvin Bard ⤵︎



Arrivé au Gym en 2021, le latéral gauche de 25 ans s’apprête à découvrir la Premier League après cinq saisons sous le maillot rouge et noir.



Avec le Gym, Melvin aura connu les… pic.twitter.com/7wIU2oIar4 — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2026

L’ancien Lyonnais était courtisé cet été et l’Angleterre semblait être la destination la plus probable. Cadre du vestiaire du Gym, le latéral gauche était arrivé au club il y a 5 saisons.