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Officiel Ligue 1

Melvin Bard file en prêt à Leeds

Par Maxime Barbaud
1 min.
Melvin Bard @Maxppp

Juste avant la fermeture du marché des transferts en Angleterre, Nice a annoncé le départ en prêt (payant d’environ 1 M€ avec option d’achat située aux alentours de 5 M€) de Melvin Bard du côté de Leeds.

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L’ancien Lyonnais était courtisé cet été et l’Angleterre semblait être la destination la plus probable. Cadre du vestiaire du Gym, le latéral gauche était arrivé au club il y a 5 saisons.

Pub. le - MAJ le
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