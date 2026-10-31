Real Madrid : José Mourinho sort du silence après la polémique entre Kylian Mbappé et la Chine

José Mourinho a pris la parole pour la première fois après la vidéo polémique de Kylian Mbappé qualifiant Mao Zedong de «dictateur chinois». Très mécontent, le pouvoir économique de Pékin a déjà pris des mesures contre le Madrilène. Des sponsors chinois ont mis fin à leur collaboration avec l’attaquant, tandis que la télévision d’État a décidé d’interrompre en partie la diffusion de la Liga. Le Real Madrid est aussi accusé d’avoir trop tardé à réagir à cette affaire en publiant un communiqué 48 heures plus tard. «Je suis serein, a répondu aujourd’hui José Mourinho en conférence de presse. Mon club, c’est le Real Madrid, et Mbappé est mon joueur. Ils ont tous les deux réagi immédiatement. En tant qu’entraîneur, je me sens pleinement soutenu par mon club et mes joueurs.»

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Les Merengues effectueront à Santander ce dimanche (16h15) leur première sortie depuis le déclenchement de cette polémique mais ça ne semble pas perturber le technicien portugais. «L’histoire de la Chine… ce sont les dangers du monde actuel, où souvent le mieux est de se taire, car il y a du danger dans tant de choses qu’on dit et qu’on commente. Mais je l’ai aussi vu (Mbappé, ndlr) très responsable au sein d’un club qui, à ce niveau, est de très haut niveau. C’est tout de notre côté. Nous n’avons rien d’autre à faire.» Dont acte. A Mbappé de montrer sur le terrain qu’il n’est pas atteint.