OM : les mots d’encouragements de Timothy Weah

Ce dimanche, l’OM s’est incliné sur la pelouse de Monaco en clôture de la 2e journée de Ligue 1. Un résultat logique tant ce Marseille affaibli n’a jamais su rivaliser avec les Monégasques. Malgré de l’envie et quelques séquences intéressantes, les hommes de Bruno Genesio ont logiquement été battus par les Asémistes.

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Après la rencontre, Timothy Weah a expliqué qu’il comptait se relever de cette déconvenue au micro de Ligue 1+ : «c’est dur, on n’était pas assez agressifs, il manquait beaucoup de choses. Il faut continuer, c’est un moment difficile. Il faut se relever et pousser. Nos supporters nous ont manqué ce soir. Ils nous apportent de l’énergie. On va continuer tous ensemble. Il faut rester positif.»